Пашинян не подписал проект декларации СКБ ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении

В Армении отметили, что документ до конца не проработан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал со странами совместный проект "Декларации СКБ (Совета о коллективной безопасности) ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) о принимаемых мерах по оказанию помощи его стране. Чиновник считает, что данный проект недостаточно проработан на текущий момент. Об этом спикер сообщил коллегам на заседании саммита стран-членов ОДКБ. По словам чиновника, отсутствие четкой политической оценки региональной ситуации может говорить об отказе от союзнических международных обязательств, а также дополнительно интерпретироваться Азербайджаном "как зеленый свет" для дальнейшей агрессии против Армении.

Исходя из этого, представленный к подписанию проект недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян напомнил главам государств, что по-прежнему в регионе сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана, направленной на нарушение территориальной целостности Еревана.

Пашинян: Ереван ожидает от ОДКБ работы с Баку для вывода войск с территории Армении.

Фото и видео: YouTube / Asekose am