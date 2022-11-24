Пашинян: Ереван ожидает от ОДКБ работы с Баку для вывода войск с территории Армении

Премьер-министр Армении призвал активизировать работу с Азербайджаном по вопросу урегулирования конфликта на госгранице.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что Ереван ожидает от ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) работы с Баку для вывода войск с суверенной территории Армении. Об этом глава местного правительства рассказал коллегам в рамках завершающего выступления на саммите стран-членов регионального альянса. В Армении рассчитывают на активизацию политико-дипломатической работы с Азербайджаном по решению вопроса о сдерживании агрессивных действий в регионе.

Армения предлагает решением СКБ ускорить проведение работы, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян: Армения не собирается втягивать страны ОДКБ в конфликт с Азербайджаном.

Фото и видео: YouTube / Asekose am