Владимир Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией. Такие слова президент произнёс на встрече с Эрдоганом.
- Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, - сказал глава российского государства.
Путин считает, что это нужно, чтобы "ничего подобного не повторялось".
- Чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, мы дорожим ими.
Встреча Путина и Эрдогана проходит в Москве.
Накануне Путин рассказал о том, как создавались "Искандеры".
Видео: YouTube / The Guardian, Правительство России
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