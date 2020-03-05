В эти минуты проходит встреча двух лидеров в Москве.

Владимир Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией. Такие слова президент произнёс на встрече с Эрдоганом.

- Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, - сказал глава российского государства.

Путин считает, что это нужно, чтобы "ничего подобного не повторялось".

- Чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, мы дорожим ими.

Встреча Путина и Эрдогана проходит в Москве.

Накануне Путин рассказал о том, как создавались "Искандеры".

Видео: YouTube / The Guardian, Правительство России