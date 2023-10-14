Путин: Молдавия продолжает благополучно получать российский газ

Глава России рассказал об энергетических ресурсах, которые республика получает от Москвы.

Молдавия на деле не отказалась от российского газа, а благополучно получает его до сих пор. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Российский лидер заметил, что страна реализовывает собственные энергетические ресурсы по той цене, которую Кишинев сам и предложил "Газпрому".

Недавно мы услышали, что Молдова отказалась от российского газа. Благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то? Мы же пошли Молдове навстречу по ценоообразованию. Важно, что мы сделали так, как нас просили. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил СМИ о том, что проблем с оплатой российского газа у Молдавии сейчас нет. В основном получатели ресурса хранят природный газ в хранилищах, в том числе и тех, которые располагаются на территории Украины. Москва полагает, что Молдавия пока что не может пока обойтись без российского газа, но если республика так захочет, то ее власти могут пытаться "искать счастья на стороне".

Путин: надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки.

Фото и видео: Kremlin.ru