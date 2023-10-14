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Путин: надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки

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Глава РФ рассказал о цели назначения специальных уполномоченных из Росфинмониторинга.

Эффект от требований по продаже валютной выручки обязательно будет и логика в таких решениях есть. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Российский президент указал СМИ на тот момент, что  назначением им специальных уполномоченных из Росфинмониторинга в рамках реализации указа сделано ради управления или регуляции, а исключительно в целях обладания достоверной и полной информации о денежных потоках.

Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет, 100%. Разные есть подходы, у Центробанка свои взгляды, у правительства - свои, у администрации немножко свои. Но подписанный указ - это результат компромисса.

Владимир Путин, президент РФ

Политик подчеркнул, что требуется посмотреть, как будет работать мера по обязательной продаже выручки экспортерами.

Путин не удивится продаже украинцами оружия в Россию.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: валютная выручка, владимир путин, росфинмониторинг, снг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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