Путин: надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки

Глава РФ рассказал о цели назначения специальных уполномоченных из Росфинмониторинга.

Эффект от требований по продаже валютной выручки обязательно будет и логика в таких решениях есть. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Российский президент указал СМИ на тот момент, что назначением им специальных уполномоченных из Росфинмониторинга в рамках реализации указа сделано ради управления или регуляции, а исключительно в целях обладания достоверной и полной информации о денежных потоках.

Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет, 100%. Разные есть подходы, у Центробанка свои взгляды, у правительства - свои, у администрации немножко свои. Но подписанный указ - это результат компромисса. Владимир Путин, президент РФ

Политик подчеркнул, что требуется посмотреть, как будет работать мера по обязательной продаже выручки экспортерами.

Путин не удивится продаже украинцами оружия в Россию.

Фото и видео: Kremlin.ru