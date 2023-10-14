Путин не удивится продаже украинцами оружия в Россию

Глава России рассказал о продаже натовского оружия украинцами.

Российский президент Владимир Путин заявил, что его не удивит продажа украинцами оружия в Россию, потому что они "продают все что угодно". Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Президент страны рассказал о том, что во время вооруженного конфликта на Кавказе в середине 1990-ых годов фиксировались случаи продажи российского оружия противоположной стороне.

К сожалению, это было. Беда, трагедия, но это было. То же самое сегодня происходит на Украине. Все, что можно продать. Все продают. Тем более что это продают не в Россию. Хотя, если и в Россию будут продавать, я не удивлюсь ничему, не шучу. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин заметил, что украинцы точно продают вооружение через международные рынки, страны Африки и Ближнего Востока. В России подчеркнули, что "черный рынок" устроен таким образом, что те, кто хотят купить оружие, находят товар через третьи или четвертые руки.

Путин считает, что Армения "никуда не уходит" из СНГ.

Фото и видео: Kremlin.ru