Путин считает, что Армения "никуда не уходит" из СНГ

Глава России объяснил причину отсутствия на саммите Николы Пашиняна.

Армения "никуда не уходит" из СНГ, а премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Киргизии по "вполне понятным обстоятельствам". Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита Содружества независимых государств в Бишкеке.

Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении. Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил прессе, что в 2023 году рост экономики Европейского союза достаточно низкий - всего 0,5% за счет южных стран,. В это же время экономические показатели СНГ увеличились более, чем на два процента. Владимир Путин заметил, что нет смысла отказываться от статуса участника объединения, так как в альянсе фиксируются позитивные тенденции. При этом Москва видит определенные преимущества и в нахождении в еврозоне.

Путин связал дальнейшую судьбу вернувшихся релокантов с их отношением к России.

Фото и видео: Kremlin.ru