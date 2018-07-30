Глава РФ рассказал о том, что ставка на солнце и ветер в Европе не сыграла.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, делая ставку на развитие "зеленой энергетики" и альтернативные, "чистые, возобновляемые источники. Такие данные СМИ предоставил глава государства в Тегеране, выступая по завершению рабочей встречи на высшем уровне в рамках "астанинского формата".

Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, западные страны можно назвать большими специалистами в области нетрадиционных отношений, поэтому в сфере нетрадиционных источников энергии они решили также. Однако ставка на солнце и ветряную энергию не сыграла, так как зима оказалась долгой, а ветра практически не было. Такое мнение глава РФ высказал, комментируя причины возникновения энергетического кризиса в Европе.

Путин оценил возможность встречи с Зеленским.

Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС

