Путин оценил возможность встречи с Зеленским

Глава РФ напомнил, что Украина не хочет выполнять обязательства по договоренностям.

Российский президент Владимир Путин оценил возможность встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению главы государства, Киев отказался от реализации достигнутых международных договоренностей. При этом в Москве также не видят дальнейшего желания от партнеров выполнять обязательства. Об этом лидер страны напомнил СМИ во время своего выступления на брифинге в Тегеране. Там глава РФ выступил перед прессой по завершению встречи на высшем уровне, проводимой в рамках "астанинского формата".

Для того, чтобы создать эти условия для переговоров, наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент уверен в том, что конечный результат по встрече с украинским лидером зависит не от усилий стран-посредников, а именно от намерений договаривающихся сторон. Для этого киевский режим должен захотеть исполнять договоренности.

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Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС