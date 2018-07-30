Путин: европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

Глава РФ рассказал о попытках Европы купить газ более дешево, чем предлагала Москва.

Российский президент Владимир Путин заявил, что западные представители проиграли из-за санкций по газопроводу "Ямал-Европа". Он напомнил о том, что европейские лидеры стремились приобрести газ по более выгодной стоимости. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на брифинге перед журналистами в Тегеране. Политик вышел к прессе по завершению встречи "астанинского формата", которая состоялась на высшем уровне в трехстороннем формате при участии Ирана и Турции.

Но объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе - "Ямал-Европа". Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что российский трубопровод "Ямал-Европа" ранее являлся одним из ключевых маршрутов поставок трубопроводного газа из РФ на европейский рынок. Мощность газопровода достигает 33 миллиардов кубометров газа в годовом выражении. Экспорт ресурсов по магистрали шел из России через Белоруссию и Польшу до Германии.

Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР.

Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС