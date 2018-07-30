Путин: Россия считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль САР

Глава РФ объяснил, какие меры необходимо принять для стабилизации обстановки в регионе.

Российский президент Владимир Путин считает, что Заевфратье необходимо передать под контроль Сирии. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами в Тегеране. Политик вышел к прессе по завершению встречи высшего уровня, проводимой в рамках "астанинского формата". Глава РФ рассчитывает, что данная территория будет передана под контроль властей из Дамаска.

На наш взгляд, чтобы обеспечить долговременно устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска, под контроль вооруженных сил САР. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил о том, что у государств "астанинской тройки" существуют некоторые расхождения в позиции относительно того, что происходит в регионе Заефратья. В частности, вносятся предложения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию. Сейчас на местности действуют совместные российско-турецкие конвои. Владимир Путин уверен в том, что если Заефатье будет передано под контроль Дамаска, то страны смогут вести диалог с реально отвечающими за регион официальными лицами.

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Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС