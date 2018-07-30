Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей

Глава РФ оценил попытки Запада обвинить Москву в энергетическом кризисе.

Владимир Путин рассказал о том, что компания "Газпром" всегда выполняла свои обязательства по поставкам энергетических носителей, а также будет делать это и в будущем. Соответствующее заявление глава государства сделал в Тегеране перед журналистами, выступая по итогам проведенной на высшем уровне встрече "астанинского формата". Политик считает, что иностранные партнеры пытаются переложить ответственность за собственные ошибки в энергетической политике на Россию. Однако эти обвинения в кризисе, который затронул Европу, не имеют под собой оснований.

"Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на "Газпром", это не имеет под собой никаких оснований. Владимир Путин, президент РФ

Таким образом глава страны ответил на вопрос СМИ о том, считает ли он справедливым обвинение России в энергетическом кризисе, а также о том, продолжит ли "Газпром " выполнять свои международные обязанности.

Путин предложил запустить "Северный поток-2" для увеличения поставок газа в Европу.

Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС