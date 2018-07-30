Путин предложил запустить "Северный поток-2" для увеличения поставок газа в Европу

Глава РФ рассказал о том, что трубопровод наполовину зарезервирован для внутренних поставок.

Российский президент Владимир Путин предложил запустить "Северный поток-2" для увеличения поставок газа в европейский регион. Таким мнением спикер поделился, комментируя способы выхода региона из энергетического кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделал в Тегеране, выступая перед журналистами по завершению встречи на высшем уровне, которая состоялась в рамках "астанинского формата". Политик напомнил СМИ о том, что половина мощностей трубопровода уже зарезервирована на внутренний рынок потребления.

У нас существует еще один готовый маршрут - это "Северный поток - 2". Его можно запустить <…>. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил Западу о том, что с данным газовым маршрутом теперь "есть проблемы". Владимир Путин в разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем обсуждали вопрос. В России напомнили о том, что так как "Газпром" зарезервировал мощности трубопровода, то компании необходимо "что-то с этим делать". По словам главы правительства ФРГ, сейчас есть более важные вопросы на повестке дня, поэтому "не к месту" этим заниматься. Президент РФ уточнил, что даже если страна завтра запустит "Северный поток - 2", то поставки будут предусматривать не 55 миллиардов кубометров в год, а только половину, так как оставшаяся часть пойдет на потребление внутри РФ.

Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России.

Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС