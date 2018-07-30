Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России

Глава РФ оценил планы Запада по ограничению поставок российской нефти.

Российский президент Владимир Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у Москвы. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на брифинге перед журналистами по завершению встречи на высшем уровне, проходившей в рамках "астанинского формата". По мнению политика, в настоящее время коллективный Запад наступает "на те же самые грабли", которые раньше были и относительно поставок природного газа. Лидер РФ полагает, что стоимость на нефть взлетит до небес, если Запад примет решение ограничить поставки российского ресурса.

Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом. Владимир Путин, президент России

Политик выразил прессе недоумение относительно того, что соответствующие предложения на Западе озвучивают "люди с высшим образованием".

Путин прилетел в Тегеран.

Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС