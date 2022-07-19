Президент России проведет переговоры с лидерами Ирана и Турции.

Президент России Владимир Путин прилетел в Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Самолет российского лидера приземлился в столице Ирана. Путин прибыл в Тегеран для встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером Али Хаменеи. Также глава государства проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После этого в Тегеране пройдут переговоры в формате Россия-Иран-Турция, в которых примут участия президенты трех стран. Ожидается, что после переговоров они сделают заявление.

Ранее мы сообщали, что Путин посетит Главный военно-морской парад в Петербурге.

Видео: kremlin.ru