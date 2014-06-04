Путин заявил, что ЕС утратил политический суверенитет

Глава России рассказал о том, что европейские элиты "пляшут под чужую дудку".

Российский президент Владимир Путин заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, так как региональные бюрократические элиты "пляшут под чужую дудку". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Лидер страны уверен в том, что ЕС принимает все, что им скажут "сверху", даже в том случае, если эти решения наносят вред собственному населению и экономической системе, бизнес-индустрии.

Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет Владимир Путин, президент РФ

Политик продолжил, что говорит о попытках Брюсселя "делать хорошую мину при плохой игре". По мнению президента России, все разговоры о псевдоединстве не способны скрыть правды.

Путин: санкции против России являются бездумными и безумными.

Фото и видео: ПМЭФ