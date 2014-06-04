Путин: санкции против России являются бездумными и безумными

Глава России объяснил, что почему Западу не нравятся "непокорные".

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что антироссийские западные санкции со стороны международных партнеров являются бездумными и безумными. Такое мнение глава государства высказал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Политик напомнил участникам мероприятия, что объемы этих ограничений против Москвы не знают прецедентов в мире.

Их количество и скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России…"Если же какого-то бунтаря не получается усмирить, его стараются изолировать, отменить. Владимир Путин, президент России

По мнению лидера России, на Западе продолжают относиться к странам "золотого миллиарда" как к собственным колониям, а проживающие в них народы считаются людьми второго сорта, так как на Западе считают себя исключительными. Владимир Путин полагает, что из этого и происходит неуемное желание наказать и экономически подавить тех, кто выбивается по какому-либо принципу из общего ряда, а также отказывается подчиниться беспардонно навязываемой этике, культуре, искусству, видению исторических событий.

Путин назвал глупостью заявления стран Запада о "путинской инфляции".

Фото и видео: ПМЭФ