Глава РФ объяснил, что Запад использует СВО как "спасательный круг" для себя.

Российский президент Владимир Путин назвал глупостью заявления стран Запада о "путинской инфляции". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По мнению политика, утверждения его иностранных коллег про "путинскую инфляцию" рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет", а остальные понимают на самом деле, что происходит. По словам политика, в ситуации вопрос проведения специальной военной операции на Украине "ни при чем".

В последнее время все чаще слышу про так называемую, вы уж меня извините, не люблю себя как-то упоминать, но не могу не сказать, все мы слышали про "путинскую инфляцию" на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? Владимир Путин, президент РФ

По мнению Владимира Путина, российская СВО на Донбассе стала спасательным кругом, который позволяет Западу сваливать собственные просчеты в политике и экономике на российскую сторону. Президент РФ уверен в том, что люди, получившие хотя бы начальное школьное образование, понимают настоящие причины складывающейся ситуации.

Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг…Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями.

Фото и видео: ПМЭФ