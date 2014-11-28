Путин: Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями

Глава России рассказал, что до СССР у Украины было три территории - Киев, житомир и Чернигов.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Украина пришла в Российскую империю только с тремя территориями. Речь идет о Киеве, Житомире и Чернигове. Политик напомнил, что все остальное стране досталось уже потом, в том числе и от Владимира Ленина. Соответствующей информацией лидер РФ поделился с участниками пленарной сессии на петербургском международном форуме.

Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено туда Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, российская сторона с уважением относилась к тому, как сформировалась Украина. В Москве после распада СССР исходили из того, что между странами останутся хорошие отношения. По словам Владимира Путина, на все желания по сотрудничеству от Украины Россия получала только просьбы и требования увеличить экономическую поддержку. Глава РФ полагает, что власти "делали, что могли", хотя в 90-ые годы страна сама находилась в сложном экономическом положении, но все-равно помогала Киеву с кредитами и предоставляли энергетические ресурсы.

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Фото и видео: ПМЭФ

