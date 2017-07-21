Путин заверил, что Россия добьется своих целей во время спецоперации на Украине

Глава России встретился с матерями военнослужащих.

Россия добьется своих поставленных на СВО целей. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин на встрече с матерями мобилизованных военнослужащих, которые находились или находятся в зоне специальной военной операции, а также солдат, которые по контракту также воюют на СВО, добровольцев и кадровых военных. Мероприятие проводилось на территории резиденции в Ново-Огарёве. Встречу руководство страны приурочило к Дню матери, который по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году этот праздник выпал на 27 ноября.

А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений. Владимир Путин, президент России

Напомним, что на встрече приняли участие 17 женщин, среди них были и те, чьи сыновья погибли или были тяжело ранены в боях.

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Фото и видео: Kremlin.ru