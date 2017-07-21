Путин: украинцев используют как пушечное мясо

Глава РФ рассказал о том, что киевский режим является неонацистским.

Российский президент Владимир Путин считает, что украинцев используют как пушечное мясо и расстреливают перед строем солдат, которые "ведут себя неправильно". Соответствующее заявление на встрече с матерями военных, принимающих участие в специальной военной операции, сделал глава государства. Политик добавил, что данное поведение является подтверждением того, что киевский режим - неонацистский. Лидер РФ добавил, что украинские власти не считаются с человеческими потерями, а в рядах ВСУ складывается "другая моральная атмосфера" по сравнению с ВС РФ.

Нам приходится воевать не с ними, а с теми, кто им всё поставляет и платит. Используют их как пушечное мясо на самом деле. Без всякого преувеличения. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент добавил, что в настоящее время отечественная промышленность работает над тем, чтобы беспилотники и квадрокоптеры были в каждом боевом подразделении на СВО.

Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации.

Фото и видео: Kremlin.ru