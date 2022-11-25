Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации

Глава РФ рассказал о боли утраты ребенка.

Российский президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, объяснил, что он лично, как все руководство страны разделяют боль утраты с женщинами, которые лишились своих детей. Политик добавил, что правительство сделает все возможное для того, чтобы эти люди чувствовали поддержку со стороны государства, "рлечо рядом с собой". При этом глава РФ добавил, что ничего не может заменить потерю ребенка, которого мать вынашивала и воспитывала.

Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований. Но хочу, чтобы вы знали, и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что на встрече с Владимиром Путиным участвуют 17 матерей российских военных, находящихся на СВО.Они приехали из различных регионов РФ.

Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями.

Фото и видео: Kremlin.ru