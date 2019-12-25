Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч валюты наличными

Нововведение вступает в силу со 2 марта 2022 года.

Из России запрещено вывозить наличную валюту в сумме более $10 тысяч. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня. Помимо этого, вводится запрет на вывоз денежных инструментов в иностранной валюте (в сумме более $10 тысяч и рассчитанной по официальному курсу Центрального Банка).

Во вторник, 1 марта, глава государства подписал документ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ". В документе сказано, что недружественные и противоречащие международному праву действия США вынуждают российских властей принять этот документ. Меры будут направлены на защиту национальных интересов России.

Ранее мы сообщили, что компания Apple прекращает продажу всей своей техники в России.

Фото: kremlin.ru