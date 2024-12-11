Путин: взаимодействие РФ и КНР стабилизирует ситуацию на мировой арене

Глава РФ провел рабочую встречу с Си Цзиньпином.

Российский президент Владимир Путин считает, что взаимодействие Москвы и Пекина является одним из главных стабилизирующих факторов на геополитической арене. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеовстречи с китайским председателем Си Цзиньпином. При этом контакты между двумя странами самодостаточны, в связи с чем не подвержены мировой конъюнктуре или внутриполитическим факторам. Политик напомнил коллеге о том, что связи выстраиваются на базе дружбы, доверия, поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Лидер РФ добавил, что такое развитие и всестороннее укрепление контактов с КНР в полной мере отвечают поставленной правительством задаче комплексного развития и повышения благосостояния народа.

Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. И мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению. Владимир Путин, президент РФ

", - сказал глава российского государства на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Фото и видео: Kremlin.ru