Путин: Москва приветствует настрой Трампа

Москва приветствует настрой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
По его словам, Трамп и члены его команды выразили желание восстановить прямые контакты с Россией. Глава государства отметил, что эти контакты были прерваны уходящей администрацией.
Слышим его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин подарил президенту Ирана самовар.
Видео: kremlin.ru
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