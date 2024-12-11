Путин: Москва приветствует настрой Трампа

По его словам, избранный президент США выразил желание восстановить прямые контакты с Россией.

Москва приветствует настрой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

По его словам, Трамп и члены его команды выразили желание восстановить прямые контакты с Россией. Глава государства отметил, что эти контакты были прерваны уходящей администрацией.

Слышим его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин подарил президенту Ирана самовар.

Видео: kremlin.ru