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Путин подарил президенту Ирана самовар

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Также российский лидер подарил своему иранскому коллеге картину с зимним пейзажем.

Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану самовар. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

Президент Ирана посетил Москву с официальным визитом. Вручение памятных подарков состоялось после завершения пресс-конференции Путина и Пезешкиана по итогам переговоров, прошедших 17 января. Также российский лидер подарил своему иранскому коллеге картину с зимним пейзажем.

Ранее Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, масуд пезешкиан, подарок, президент ирана, президент россии, самовар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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