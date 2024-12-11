Путин подарил президенту Ирана самовар

Также российский лидер подарил своему иранскому коллеге картину с зимним пейзажем.

Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану самовар. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

Президент Ирана посетил Москву с официальным визитом. Вручение памятных подарков состоялось после завершения пресс-конференции Путина и Пезешкиана по итогам переговоров, прошедших 17 января. Также российский лидер подарил своему иранскому коллеге картину с зимним пейзажем.

Ранее Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН