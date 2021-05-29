  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
36
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин возмущен искажением фактов о Второй мировой войне Голливудом

0 0

Глава РФ рассказал о неточностях в представлении победителей нацизма.

Российский президент Владимир Путин возмущен искажением фактов о Второй мировой войне Голливудом. Такое заявление глава государства сделал во время заседания с лауреатами культурных премий и премий по искусству. По мнению политика, американские и японские фильмы и учебниками считают Вашингтон единственным победителем нацизма. При этом Токио стыдливо умалчивает о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. 

Это началось не вчера. При этом мужество и героизм, победу Красной армии, которая внесла решающий вклад - достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на восточном фронте, у Германии, - взяли и "отменили".

Владимир Путин, президент России

Российский лидер Владимир Путин также указал участникам мероприятия на то, что в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Япония не напоминает жителям страны о том, кто сбросил на регион бомбы. В противном случае власти говорят "очевидную чушь" о том, что это сделали некие абстрактные союзники.

Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в Германии при Гитлере.

Фото и видео: Рутуб / Россия-24
 

Теги: владимир путин, вторая мировая война, голливуд, красная армия, нагасаки, нацизм, хиросима, ядерная бомба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии