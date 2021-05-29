Глава РФ рассказал о неточностях в представлении победителей нацизма.

Российский президент Владимир Путин возмущен искажением фактов о Второй мировой войне Голливудом. Такое заявление глава государства сделал во время заседания с лауреатами культурных премий и премий по искусству. По мнению политика, американские и японские фильмы и учебниками считают Вашингтон единственным победителем нацизма. При этом Токио стыдливо умалчивает о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

Это началось не вчера. При этом мужество и героизм, победу Красной армии, которая внесла решающий вклад - достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на восточном фронте, у Германии, - взяли и "отменили". Владимир Путин, президент России

Российский лидер Владимир Путин также указал участникам мероприятия на то, что в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Япония не напоминает жителям страны о том, кто сбросил на регион бомбы. В противном случае власти говорят "очевидную чушь" о том, что это сделали некие абстрактные союзники.

Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в Германии при Гитлере.

Фото и видео: Рутуб / Россия-24

