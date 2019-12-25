Президент России пожал руку ветеранам в Александровском саду.

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей". Они опубликовали видео с церемонии возложения венка в Александровском саду.

Отметим, что президент России приехал в Александровский сад после посещения главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот". У могилы неизвестного солдата политик пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава государства каждому пожал руку. Один из ветеранов передал президенту РФ конверт с письмом. Его Владимир Путин положил в карман пиджака.

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