Владимир Путин прибыл в парк "Патриот"

Президент РФ посетит главный храм Вооруженных сил России.

Путин прибыл в парк "Патриот", в котором находится главный храм Вооруженных сил России. Президент страны посетил подмосковную Кубинку, на территории которой военные создали собор Воскресения Христова. Он построен в честь 75-летия Великой Победы. Согласно планам политика, он осмотрит сооружение, в котором Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен. После него состоится заупокойная лития.

Напомним, что в соборе находится образ Спаса нерукотворного. Это самое большое изображение лика Христа в мозаичной технике. Общая площадь мозаики верхнего и нижнего храмов занимает около 4 тысяч квадратных метров. Высота собора достигает 75 метров.

Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России.