В храме присутствуют министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии присутствует министр обороны РФ Сергей Шойгу, настоятель собора Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Отметим, что соответствующая церемония должна была состояться 9 мая, но её отложили из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что 49 регионов России начали снимать ограничения из-за коронавируса.

Видео:Минобороны России