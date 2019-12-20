Глава РПЦ выступил перед открытием главного храма ВС России.

Патриарх Кирилл назвал мужество и силу духа гарантами безопасности России. Во время приветственного слова около главного храма Вооруженных сил РФ патриарх Московский и всея Руси заявил о том, что в стране будет безопасно благодаря сверхновому мощному оружию, а также готовности военных отдать жизнь на суверенитет.

Помимо необходимого технического оснащения важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало у каждого, кто принимает присягу Патриарх Кирилл

Напомним, что президент России Владимир Путин, глава Минобороны России Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл присутствуют на открытии главного храма ВС РФ в подмосковном парке "Патриот". Собор создавался в честь 75-летия Победы в ВОВ.

Владимир Путин прибыл в парк "Патриот".

Видео: kremlin.ru