Глава РФ призвал недружественные страны отказаться от попытки несправедливого доминирования на международной арене.

Политические элиты, которые стремятся сохранить на геополитической арене свое доминирующее несправедливое положение, должны понять, что тот "бал вампиров", эксплуатирующий другие народы, уже заканчивается. Соответствующее мнение высказал российский президент Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал в интервью для журналиста Дмитрия Киселева. По словам политика, страны коллективного Запада на протяжении многих веков просто паразитировала на тех, кто проживает на территории Африки, Азии и Латинской Америки.

В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru