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Путин выразил соболезнования главе Ливана из-за последствий взрыва резервуара
Сегодня, 13:14
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Путин выразил соболезнования главе Ливана из-за последствий взрыва резервуара

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В результате ЧП погибли 20 человек.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Ливана Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва газового резервуара. Текст телеграммы представлен на официальном сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, в результате взрыва на газовом хранилище погибли 20 человек, около 80 пострадали. Несколько человек пропали без вести. Многие пострадавшие получили ожоги. На место ЧП оперативно были отправлены экстренные службы, в том числе более 20 карет скорой помощи. На данный момент причина взрыва неизвестна.

Ранее в ДТП под Будапештом погибли восемь человек.

Фото: Telegram / РИА Новости

Теги: взрыв танкера, владиимр путин, ливан, соболезнования
Категории: Новости России, Лента новостей,

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