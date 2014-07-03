Путин выразил соболезнования главе Ливана из-за последствий взрыва резервуара

В результате ЧП погибли 20 человек.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Ливана Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями взрыва газового резервуара. Текст телеграммы представлен на официальном сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, в результате взрыва на газовом хранилище погибли 20 человек, около 80 пострадали. Несколько человек пропали без вести. Многие пострадавшие получили ожоги. На место ЧП оперативно были отправлены экстренные службы, в том числе более 20 карет скорой помощи. На данный момент причина взрыва неизвестна.

Ранее в ДТП под Будапештом погибли восемь человек.

Фото: Telegram / РИА Новости