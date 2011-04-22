В ДТП под Будапештом погибли восемь человек

Около 50 человек пострадали, их госпитализировали в медучреждение.

В Будапеште произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали восемь пассажиров автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Венгрии.

Инцидент произошел утром 15 августа. По данным ведомства, пассажирский автобус врезался в опору путепровода, вследствие чего перевернулся. В результате аварии погибли восемь человек, около 50 пассажиров пострадали. Все они были доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

На время устранения последствий ЧП движение по дороге было перекрыто. В настоящее время полиция ведет расследование дела.

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Видео: YouTube / AFP News Agency