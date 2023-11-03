Путин: в Российской империи "не было никакой Украины"

Глава РФ напомнил о том, как образовалась Украина.

В составе Российской империи никогда не было Украины, так как эта страна была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель. Соответствующее заявление президент Владимир Путин сделал в ходе общения с членами обновленного состава Общественного совета страны. Политик рассказал соотечественникам о том, что изначально от Речи Посполитой отделились три региона. речь идет о Киеве с Киевской областью, Житомир и Чернигов. Власти на этих территориях попросили русского царя о присоединении.

Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все <...> южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было же никакой Украины в составе империи, были области. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что спустя четыре столетия власти "начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину.

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь заговорил по-другому.

Фото и видео: Telegram / ТАСС