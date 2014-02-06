Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь заговорил по-другому

Глава РФ рассказал о желании недружественных стран надавить на Москву.

Страны коллективного Запада раньше намеревались "победить Россию на поле боя", но сейчас уже заговорили по-другому. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал на встрече с новым составом Общественной палаты страны. Президент уточнил, что федеральное правительство должно развивать экономическую систему и реальное производство. По словам политика, в современном мире подобное производство связан с мировым хозяйством.

В военном плане - вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят... это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми. Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией.

Фото и видео: Telegram / ТАСС