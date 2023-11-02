Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией

Глава государства отметил важность эффективных и скоординированных действий по снижению инфляции.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил важность эффективных и скоординированных действий по снижению инфляции. Президент добавил, что инфляция напрямую отражается на благополучии российских семей и граждан.

В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин пошутил, что санкции сокращают шансы завоза в Россию постельных клопов.

Видео: kremlin.ru