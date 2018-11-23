По его словам, чем меньше будут ввозить барахла, тем лучше может быть для России.

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что санкции сокращают шансы завоза в Россию постельных клопов. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства прокомментировал запреты ввоза в страну западных товаров. По его словам, чем меньше будут ввозить барахла, тем лучше может быть для России. Он также подчеркнул, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на объектах глобальной инфраструктуры.

Ранее Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США.

Видео: kremlin.ru