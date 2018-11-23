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Путин пошутил, что санкции сокращают шансы завоза в Россию постельных клопов

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По его словам, чем меньше будут ввозить барахла, тем лучше может быть для России.

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что санкции сокращают шансы завоза в Россию постельных клопов. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства прокомментировал запреты ввоза в страну западных товаров. По его словам, чем меньше будут ввозить барахла, тем лучше может быть для России. Он также подчеркнул, что в условиях,  когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на объектах глобальной инфраструктуры.

Ранее Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США.

Видео: kremlin.ru

Теги: ввоз товаров, владимир путин, запад, президент россии, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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