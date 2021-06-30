Путин: в России 60 процентов школ нуждаются в ремонте

В России планируют построить около 1300 новых школ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент около 60 процентов российских школ нуждаются в ремонтных работах. Об этом он сказал в ходе прямой линии. Соответствующий вопрос главе государства задала жительница села Воздвиженка в Приморье, где весной текущего года обрушилась стена здания школы.

Кроме того, по словам российского лидера, в десяти процентах учебных заведений следует провести капитальный ремонт. Отмечается, что средства на проведение работ уже выделены. Путин подчеркнул, что в России требуется построить около 1300 новых школ.

60% школ примерно - а их всего у нас около 40 тысяч - нуждаются в текущем ремонте, и 10% - в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты, программа практически сверстана, она будет осуществлена. Владимир Путин, президент РФ

Отмечается, для получения финансирования губернаторы регионов должны подать соответствующие заявки. Глава государства пообещал, что в скором времени проблема аварийного состояния школ будет решена.

Ранее Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным