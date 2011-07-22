Глава России оценил работу правительства по достижению баланса финансов.

Долговая нагрузка нашего государства в текущий момент является низкой, поэтому в уровне дефицита федерального бюджета нет ничего страшного. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в городе Владивостоке, выступая на заседании пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. Российский президент отметил, что такая ситуация гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой и бюджетной систем . Политик пояснил, что госбюджет формируется на сбалансированной основе, по данному направлению чиновники проводят сложную и нервную работу. Владимир Путин счел, что добиваться баланса между различными отраслями экономики - непростая задача, но кабинет министров с ней успешно справляется.

Уверяю вас, ничего здесь страшного нет. Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить - ничего страшного в этом нет. Потому что уровень нашей долговой нагрузки - и внешних долгов, и внутренних долгов, - он является не просто приемлемым, он является низким. Владимир Путин, глава РФ

Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров.

Фото и видео: ВЭФ 2025, Росконгресс