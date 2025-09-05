Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров

Глава России считает, что лучшим местом для встречи с украинцами будет Москва.

Российский президент Владимир Путин назвал избыточными запросами киевского режима предложение украинских властей приехать для переговоров в названное ими место. Соответствующее заявление глава государства сделал в городе Владивостоке, выступая на заседании пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. Для организации данного события на высшем уровне с Владимиром Зеленским лидер страны считает именно Москву. По словам политика, Кремл готов дать гарантии безопасности самому Владимиру Зеленскому и другим иностранным представителям из соседней страны в том случае, если делегаты решат посетить с рабочим визитом нашу столицу.

В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва... Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес. Владимир Путин, глава РФ

Напомним, что на пресс-конференции с журналистами по результатам официальной поездки в Китай Владимир Путин заявил, что готов пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского приехать в Москву в том случае, если представитель киевского режима готов к рабочей встрече. Однако сам Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном, отказался от предложения Кремля.

Фото и видео: ВЭФ 2025, Росконгресс, Telegram / ВЕСТИ