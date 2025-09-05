Путин: необходимости размещения западных войск на Украине после достижения мира не будет

Глава России указал на то, что такой гарантии для Киева не понадобится после достижения мирных договоренностей с Москвой.

Необходимости в размещении войск из стран коллективного Запада на территории Украины после достижения Киевом и Москвой долгосрочных мирных договоренностей не будет. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в городе Владивостоке, выступая на заседании пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году.

Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Владимир Путин, глава РФ

Напомним, что пресс-конференции с журналистами по результатам встречи "коалиции желающих" от четвертого сентября французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили свою готовность участвовать в отправке военного контингента для поддержки киевского режима после установления перемирия или наступления мира на Украине. Европейский политик отказался публично назвать даже примерную численность международного контингента, который союзники планируют размещать на территории страны для того, чтобы "не раскрывать карты" для России.

Фото и видео: ВЭФ 2025, Kremlin.ru