На Аляске есть ресурсы, а у России эффективные технологии, заявил Путин

В России указали на условие сотрудничества с США.

Российский президент Владимир Путин заявил, что на территории Аляски есть ресурсы, а у Москвы - эффективные технологии добычи и сжижения природного газа. Соответствующее заявление глава государства сделал в городе Владивостоке, выступая на заседании пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. Лидер страны заметил, что руководство из Кремля готово к сотрудничеству с американской администрацией в том случае, если со стороны Вашингтона будут предприняты необходимые политические решения. Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске при соответствующих политических решения.

У нас есть хорошее предложение по работе с компаниями США на Аляске. Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, гораздо более эффективными... являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры. Владимир Путин, глава РФ

Путин: Россия должна стать экономикой высоких зарплат.

Фото и видео: ВЭФ 2025