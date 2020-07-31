Путин: Россия должна стать экономикой высоких зарплат

Глава России сообщил о цели, которую перед собой ставит государство.

Российская экономическая система в будущем должна стать экономикой высоких заработных плат, именно в этом заключается смысл реализуемой стратегии со стороны государства. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин, открывая в городе Владивостоке заседание пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. Политик упомянул вопросы развития Дальнего Востока и Арктики. По его словам проекты федерального правительства должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, а также к структурному изменению трудовых занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых сотрудников.

В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл. Владимир Путин, глава РФ

Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР в 2026 году.

