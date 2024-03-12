Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР в 2026 году

Глава РФ сообщил о крупных транспортных проектах страны.

Мост через реку Туманную до территории Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) должен быть открыт в 2026 году. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, открывая в городе Владивостоке заседание пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. Также глава государства указал на растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Петербурга во Владивосток со стороны отечественных компаний, работающих в Арктике, так и стороны иностранных перевозчиков.

Конечно, особо значимая тема как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего Евразийского континента - это развитие трансарктического транспортного коридора.... Причем речь идет не только о единичных, разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы. Мы будем развивать трансарктический коридор. Владимир Путин, глава РФ

Фото и видео: ВЭФ 2025, Telegram / ТАСС