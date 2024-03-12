  1. Главная
Сегодня, 7:39
185
Путин на вопрос об инфляции заявил, что "верить никому нельзя"

Глава России призвал изучать мнение экспертов, а не людей из интернета.

Российский президент Владимир Путин, открывая в городе Владивостоке заседание пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году, напомнил установку, которую он время от времени повторяет в своих выступлениях.  Лидер страны заметил, что никому нельзя верить, однако  в том случае, если у человека есть желание глубоко разобраться в какой-либо теме, то важно слушать специалистов, а не мнения в интернете. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, кому же из экономистов можно доверять в непростых условиях современного общества. По мнению главы Кремля, революционного подхода к проблеме он не может назвать.

Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует.

Владимир Путин, глава РФ

Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки в академии имени Кирова.

Фото и видео: ВЭФ 2025, Telegram / ТАСС

