Глава России призвал изучать мнение экспертов, а не людей из интернета.

Российский президент Владимир Путин, открывая в городе Владивостоке заседание пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году, напомнил установку, которую он время от времени повторяет в своих выступлениях. Лидер страны заметил, что никому нельзя верить, однако в том случае, если у человека есть желание глубоко разобраться в какой-либо теме, то важно слушать специалистов, а не мнения в интернете. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, кому же из экономистов можно доверять в непростых условиях современного общества. По мнению главы Кремля, революционного подхода к проблеме он не может назвать.

Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует. Владимир Путин, глава РФ

Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки в академии имени Кирова.

Фото и видео: ВЭФ 2025, Telegram / ТАСС