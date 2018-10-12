Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки в академии имени Кирова

Путин назвал Военно медицинскую академию Кирова одним из лучших вузов страны.

Президент России Владимир Путин положительно высказался о качестве обучения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Глава государства обсудил тему военного образования во время встречи с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц беседы заявила о намерении поступить в академию.

"Это одно из ведущих высших учебных заведений. Развивается хорошо очень. Школа хорошая, преподавательский состав. Хороший выбор". Владимир Путин, президент России

Академия имени Кирова готовит специалистов медицинского профиля для армии и является одним из ключевых военно-образовательных учреждений страны.

