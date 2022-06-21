  1. Главная
Сегодня, 11:31
Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом

По словам главы государства, новые инфраструктурные объекты закладывают основу для развития региона.

Президент РФ Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом. Об этом он заявил на церемонии открытия ряда социальных и инфраструктурных объектов Дальнего Востока.

По словам главы государства, новые инфраструктурные объекты закладывают основу для развития региона. Он подчеркнул, что с каждым годом их становится все больше и больше. Путин добавил, что при развитии инфраструктуры региона и открытии новых объектов важно помнить о сохранении экосистемы Дальнего Востока.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл во Владивосток.

