Президент РФ Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом. Об этом он заявил на церемонии открытия ряда социальных и инфраструктурных объектов Дальнего Востока.

По словам главы государства, новые инфраструктурные объекты закладывают основу для развития региона. Он подчеркнул, что с каждым годом их становится все больше и больше. Путин добавил, что при развитии инфраструктуры региона и открытии новых объектов важно помнить о сохранении экосистемы Дальнего Востока.

Видео: kremlin.ru