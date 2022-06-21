Президент РФ Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом. Об этом он заявил на церемонии открытия ряда социальных и инфраструктурных объектов Дальнего Востока.
По словам главы государства, новые инфраструктурные объекты закладывают основу для развития региона. Он подчеркнул, что с каждым годом их становится все больше и больше. Путин добавил, что при развитии инфраструктуры региона и открытии новых объектов важно помнить о сохранении экосистемы Дальнего Востока.
Ранее мы сообщали, что Путин прибыл во Владивосток.
Видео: kremlin.ru
