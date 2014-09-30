Глава РФ

Порочный круг насилия на Ближнем Востоке не закончится до того момента, пока мировым сообществом не будут исполнены резолюции Организации Объединенных Наций, а также не появится независимое Государство Палестина. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая перед иностранным коллегами на заседании, организованного в Казани в рамках формата "аутрич" / "БРИКС плюс". Политик добавил, что мирное урегулирование конфликта должно происходить на общепризнанной международно-правовой базе. В России призвали исправить историческую несправедливость по отношению к народу Палестины.

Ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях является реализация формулы двух государств, одобренная резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Путин, президент РФ

В том случае, если задуманное не получится реализовать, то, по словам Владимира Путина, люди в секторе Газа будут продолжать жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами масштабного насилия.

Путин: доля экологически чистой энергогенерации в РФ составляет 85%.

Фото и видео: Telegram / ТАСС