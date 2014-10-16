Путин: доля экологически чистой энергогенерации в РФ составляет 85%

Глава РФ выступил с обращением к коллегам в формате "аутрич" в Казани.

Российский энергетический баланс является одним из самых "зеленых" на международной арене. Известно, что доля экологически чистой энергогенерации по стране составляет показателя в 85 процентов. Речь идет об атомной, гидро- и газовой генерации топливных ресурсов. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая перед иностранным коллегами на заседании, организованного в Казани в рамках формата "аутрич" / "БРИКС плюс".

Россия стремится самым активным образом участвовать в общемировом климатическом процессе. Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых "зеленых" в мире. Владимир Путин, президент РФ

Путин открыл заседание саммита "БРИКС-плюс/аутрич".

Фото и видео: Telegram / ТАСС